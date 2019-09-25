РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. Главгосстройнадзор обязал собственника торгово-развлекательнного комплекса «Красный кит» в подмосковном Красногорске устранить нарушения содержания объекта в срок до 20 февраля 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники Главгосстройнадзора в ходе проверки технической эксплуатации расположенного на улице Ленина торгово-развлекательного комплекса с подземной автостоянкой «Красный Кит» зафиксировали замечания в части ведения технической документации.

«По результатам проверки собственнику ООО «Красногорск-Девелопмент» выдано предписание об устранении нарушений. Недочеты должны быть исправлены до 20 февраля 2020 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Объект относится к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей.

«Инспекторы проверили исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации торгово-развлекательного комплекса, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения», – добавил Гарибян.

Объект эксплуатируется с 2014 года. Общая площадь здания составляет 36 тысяч квадратных метров.

В ТРК «Красный Кит» работают несколько продуктовых супермаркетов, здесь расположены магазины электроники, мебельные центры, магазины спортивных и детских товаров, а также галереи бутиков различных брендов. В комплексе работают круглогодичный каток, фитнес-клуб, кафе и рестораны, открыта танцевальная детская студия. На 5 этаже здания расположен МФЦ «Мои документы».

Перед зданием расположена гостевая автостоянка, в цокольной части здания находится парковка на 300 машино-мест.