РИАМО – 25 сен. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов считает легализацию многоженства в России решением ряда социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, сообщает РИА Новости.

Накануне глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин подчеркнул, что считает целесообразным легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. По его мнению, многоженство гораздо лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности» перед ними и внебрачными детьми.

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают», – сказал Аляутдинов.

Он в очередной раз обратил внимание общественности на то, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов.

«В России немало ситуации, когда женщины остаются вдовами или разведены. Кроме того, многоженство уже есть в ряде регионов, например, в Татарстане, Чечне, Дагестане», – дополнил Аляутдинов.

По его мнению, легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин.

«В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства. Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы», – разъяснил Аляутдинов.

Он также разъяснил, что многоженство является сложной системой, где важно учитывать не только права, но и обязанности каждого из супругов.

«Большая ответственность в данном случае возлагается на мужчину: это и финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей и так далее. Поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание разные обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака», – резюмировал Аляутдинов.