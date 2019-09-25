РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. Власти подмосковного Подольска подготовили документы для включения школы-долгостроя в микрорайоне Красная горка в госпрограмму, муниципальный контракт на продолжение работ по ее достройке планируют заключить в декабре текущего года, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Очередную встречу с жителями микрорайона Красная горка во Дворце творчества молодежи провели замглавы по строительному комплексу Петр Гапонов и председатель комитета по строительству и архитектуре округа Сергей Цаплинский. Жителям рассказали о ходе выполнения мероприятий дорожной карты по строительству социальных объектов на территории микрорайона.

«В настоящее время подготовлен пакет документов для включения школы №11 на улице Садовая, дом №2 в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Планируемая дата заключения муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации – декабрь 2019 года», – сказал Цаплинский.

По его словам, для подготовки необходимых документов выполнены муниципальные контракты на оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, уровня шума и уровня электромагнитного излучения (ЭМИ) на территории объекта и на оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям объекта. Получены все технические условия.