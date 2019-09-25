РИАМО - 25 сен. Первые пять депо для сдачи на переработку старой техники, мебели и бытового мусора появятся в пяти муниципалитетах Московской области до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Депо появятся в Рошале, Дмитрове, Балашихе, Можайске и Рузе.

«Мы рассчитываем, что такими депо будут пользоваться 20% населения области. Это будет бесплатной услугой. Число площадок будет увеличиваться по мере роста запросов жителей. Идея не нова, аналогичные депо для старых вещей уже давно работают в странах Европы», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Такие депо будут называться Recycle Depot. Это будут площадки от 0,5 до 2 гектаров, на которых будут стоять контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Забирать отходы будут перерабатывающие предприятия по мере их накопления. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо.

Площадки для сдачи мусора станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на снижение минимум в два раза объемов вывоза мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.

Снижение объема захораниваемого на полигонах мусора и увеличение массы переработанных коммунальных отходов - одна из целей национального проекта «Экология».