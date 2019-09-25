РИАМО – 25 сен. На капитальный ремонт поликлиники в Орехово-Зуевском округе планируют затратить около 27 миллионов рублей, на эти средства заменят системы отопления и сетей водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее в поликлинике №4 Орехово-Зуевской центральной городской больницы начались работы по капитальному ремонту.

«Запланировано проведение большого объема работ – на общую сумму почти 27 миллионов рублей – замена кровли, сетей горячего и холодного водоснабжения, вентиляционной системы, полная замена системы отопления, общестроительные работы. Во всех помещениях поликлиники поменяют двери. Завершение капремонта запланировано на конец 2019 года», – заявил главный врач Сергей Бунак.

Здание поликлиники рассчитано на 480 посещений в смену и обслуживает около 30 тысяч прикрепленного взрослого населения.

На время проведения ремонтных работ специалисты, ведущие прием пациентов, будут размещены в других, ранее отремонтированных помещениях здания. Для пациентов режим работы поликлиники не изменится.