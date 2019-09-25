РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 сен. В Королеве отопление включили в 1250 жилых домах из 1260, до 27 сентября во все оставшиеся дома будет подано тепло, сообщил глава города Александр Ходырев.

Включение отопления во всех объектах Королева находится под личным контролем главы города.

«По состоянию на сегодня (25 сентября – ред.) все социальные объекты (школы, детские сады, объекты здравоохранения) отапливаются все 100%. Из 1260 жилых домов отопление подано в 1250 домов», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

В пяти жилых домах ведется капитальный ремонт, там отопление включат чуть позже. В доме №3 по улице Карла Либкнехта отопление включат уже в среду до 21:00. В доме №3 на улице Воровского пуск тепла будет осуществлен 26 сентября, а в доме №5 – 27 сентября. Также 27 сентября отопление включат в доме №14 на Коммунальной улице и в доме №12 на улице Героев Курсантов.

Кроме того, в жилых домах на улице Исаева, 1А, 50-лет ВЛКСМ, 4А, Суворова, 17, Суворова, 19 произошел технологический сбой. В них тепло будет подключено до 21:00 в среду.

О проблемах с отоплением можно сообщить в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) по телефону: 8(499)929-99-99, на сайте eds-korolev.ru или в мобильном приложении «ЕДС Королев».