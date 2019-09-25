РИАМО – 25 сен. В среду министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев провел личный прием граждан в приемной регионального правительства, он рассказал гражданам о сроках переселения из аварийных домов в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Глава областного Минстроя рассмотрел обращения из Пушкинского городского округа. Вопросы касались темы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также сроков реализации программ переселения.

«В ходе личного приема заявителям были даны подробные разъяснения. Все вопросы мы взяли на контроль профильного управления министерства, определили сроки решения», – сказал Тагиев.

До конца 2019 года по программе переселения граждан из аварийного жилья в Московской области планируется переселить более 2830 человек из 1098 аварийных жилых помещений.

Общая расселяемая площадь аварийного жилья составит 43,3 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день расселено более 800 человек из 292 аварийных жилых помещений площадью 11,2 тысячи квадратных метров.