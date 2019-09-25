РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. Многодетные родители из подмосковных Люберец могут подать документы на оформление компенсации за приобретение школьной формы, выплата составляет три тысячи рублей на одного ребенка, сообщила начальник управления соцзащиты населения Люберец Ирина Мартынова.

В Люберцах с начала 2019 года многодетные семьи получили выплату на приобретение одежды для обучающегося на 1157 детей.

«Компенсация в размере трех тысяч рублей на одного ребенка полагается родителям многодетных семей, чьи дети обучаются в государственных образовательных учреждениях Московской области. Обязательным условием является также проживание на территории Подмосковья. Компенсация не выплачивается, если учебное заведение обеспечивает обучающихся форменной одеждой или иным вещевым имуществом», – сказала Мартынова.

Для получения денежной выплаты в Люберецком управлении социальной защиты населения необходимо предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий проживание на территории Московской области; удостоверение многодетной семьи; справку, подтверждающую обучение ребенка в образовательном учреждении, расположенном в Подмосковье; номер банковского счета, куда будут перечисляться деньги.

«Родители могут подать необходимые для получения выплаты документы в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью на единый портал государственных и муниципальных услуги. Вход на РПГУ через личный кабинет uslugi@mosreg.ru. В этом случае получатели меры социальной поддержки могут также проконтролировать ход выполнения заявки», – заключила Мартынова.