РИАМО - 25 сен. В подмосковной Истре с начала 2019 года отремонтировали 167 подъездов, что составляет 53% от планируемого количества, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева продолжают реализацию программы софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«В текущем году в Истре управляющие компании отремонтировали 167 подъездов, что составляет 53% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 318 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 9,3 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 65% подъездов», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

«Мы призываем управляющие организации и самих жителей подходить к процессу ремонта креативно, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъезда. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», — добавил Хромушин.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.