РИАМО – 25 сен. Около 30 тысяч договоров дарения и 50 тысяч прав наследования зарегистрировали в управлении Росреестра по Московской области за восемь месяцев 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В последние месяцы на территории Подмосковья наблюдается незначительный рост числа сделок дарения жилых помещений (жилые дома, квартиры, комнаты в квартире).

«Управлением Росреестра по Московской области в августе 2019 года зарегистрировано 4055 договоров дарения жилых помещений, что на 3,1% превышает показатель июля (3932), на 24,7% – июня (3252), на 32,9% - мая (3051). Всего за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 28288 договоров дарения, что соизмеримо с аналогичными показателями 2018 и 2017 годов (26371 и 26089 соответственно)», – говорится в сообщении.

Кроме того, количество зарегистрированных прав наследования в августе 2019 года составило 6883, что на 7% меньше, чем в прошлом месяце (7401). В годовом выражении отмечается прирост на 15,2% по сравнению с августом 2018 года (5973).

С января по август 2019 года управлением Росреестра по Подмосковью зарегистрировано 50393 права наследования жилых помещений, что на 24,7% превышает аналогичный показатель 2018 года (40405) и на 18,2% – показатель 2017 года (42620).