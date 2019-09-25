РИАМО – 25 сен. В Серпухове завершаются работы по организации новой пешеходной зоны, соединяющей Принарский парк и улицу Аристова, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Здесь уже сформированы новые пешеходная и велосипедная дорожки, рабочие закончили укладку бордюрного камня. Также уже проложена кабельная линия электропередачи и установлены опоры освещения», – говорится в сообщении.

В этом году в рамках масштабного благоустройства общественных территорий в городском округе Серпухов по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, обустраиваются четыре пешеходные зоны: на улице Чернышевского, на проезде Мишина, на улице Лермонтова и в районе улицы Аристова.

Все мероприятия проводятся на средства из муниципального бюджета.