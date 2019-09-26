Деревня Жулебино вошла в состав Москвы в 1985 году и через 10 лет превратилась в микрорайон, став частью нового района Выхино-Жулебино. Сегодня это полноценный «спальник», с яркими многоэтажками и даже станцией метро. О деревенском прошлом напоминает лишь частный сектор, который местные считают почти «одноэтажной» Америкой. Когда в 2013 году в Жулебине открыли долгожданное метро, «опальный» район за МКАДом риелторы стали называть удачным для проживания. Обозреватель РИАМО пообщалась с жулебинцами и узнала, как изменилась их жизнь за 25 лет.

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Дома «болгарки» и комплекс «замкадышей»

Вероника, 31 год, менеджер:

«Наша семья переехала в первый микрорайон Жулебина в 1995 году. Нам повезло – родители получили «однушку» от «Метростроя» в одной из лучших новостроек района – в доме от «Болгарстроя». Эти дома – «болгарки», на совесть построенные болгарами, до сих пор – лучшее жилье в районе. «Болгарок» несколько – это три дома на Жулебинском бульваре и один по улице Авиаконструктора Миля.

В этих домах хорошо все: и удобное расположение, и удачные планировки, огороженная территория, паркинг, магазинчики и салоны на первых этажах. Кроме метростроевцев, в «болгарках» покупали квартиры звезды – брат Аллы Пугачевой, солист «Любэ» Николай Расторгуев и актер Николай Лукинский. Дома монолитно-кирпичные, и квартиры в них недешевые. Например, просторная «двушка» в «болгарке» сейчас стоит около 12 миллионов рублей.

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В 90-х Жулебино еще вовсю строилось, вокруг были поля, леса и остатки деревни. Жители в те годы через гаражи ходили на продуктовую «оптовку» на МКАД, чтобы подешевле купить продукты.

Детские площадки были убогими: всплывает в памяти деревянная горка, застеленная линолеумом. Мальчишки любили гулять по стройкам. Помню, один мальчик упал в шахту лифта и разбился.

Пока Жулебино было на отшибе Москвы, за МКАД и далеко от метро, у местной молодежи был комплекс «замкадышей». Однажды в компании девчонки из Орехово-Борисово и каких-то еще не самых центральных районов Москвы прикалывались надо мной, потому что я из Жулебина.

Открытие метро в 2013 году для жулебинцев стало событием века – с того момента мы окончательно «приросли» к Москве.

Сейчас все изменилось – Жулебино стал тем районом, где мне хочется жить и растить детей. Многие одноклассники тоже обзавелись семьями и остались жить в Жулебине».

Гордиться метро, но платить курьерам

Ирина, 33 года, владелица бизнеса:

«До открытия метро с транспортом в Жулебино был настоящий ад. По утрам автобусы приходили уже битком забитые. Мы их брали штурмом. Едешь в немыслимой позе, а на Лермонтовском проспекте и Рязанке – пробка. Доезжаешь до «Выхина» - там снова штурм вагонов и переходов.

А если зима – то вообще ужас.

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Однажды из-за пробки пришлось идти до метро пешком. Расстояние вроде бы не такое большое, но главная проблема – перейти МКАД. Это либо через лес, либо по промзоне. То еще приключение.

Добираться в институт я пыталась и на электричке. Шла минут 15 до станции «Косино». В утреннюю электричку приходилось влетать с разбегу, без вариантов. В общем, жулебинцы, не имеющие личных автомобилей, мучились долгие годы и ждали метро».

Елена, 37 лет, экономист в декрете:

«Мы живем в Жулебине уже лет семь, и довольны практически всем. Главное – открыли метро, теперь не надо ехать на это ужасное «Выхино»! Сел, 25 минут, и ты в центре. Правда, «фиолетовая» ветка как была загруженной, так и осталась. По утрам на станции «Лермонтовский проспект» бывает давка, потому что здесь переход с «розовой» ветки, которая открылась этим летом.

Еще один транспортный минус Жулебина – в будни все дворы забиты машинами из Подмосковья. Люди едут на работу в Москву и бросают машины где придется. Когда-то у нас была одна «перехватывающая» парковка, но ее закрыли.

Когда в нашей семье появился ребенок, я оценила район по-новому. Он – зеленый, здесь есть, где погулять. Есть и бульвар, и лес. Единственное, что смущает во время прогулок с ребенком – очень много приезжих.

Что раздражает, так это бесконечный процесс благоустройства. У нас постоянно делают дороги, бордюры, тротуары, с шумом, вонью и пылью. С коляской не пройдешь.

Очень здорово, что недалеко от Жулебина находятся крупные шоппинг-центры «МЕГА Белая дача» и «Outlet Village Белая дача», гипермаркет «Глобус», 10 минут на такси – и приехали.

Кстати, несмотря на то, что в Жулебино теперь есть метро, некоторые интернет-магазины до сих пор просят оплачивать доставку товаров, а в любой другой район Москвы доставка бесплатная! Только на том основании, что район находится за МКАД. Наличие метро тут никого не волнует».

«Одноэтажная Америка»

Валерий, 28 лет, IT-специалист:

«Фишка Жулебино в том, что здесь до сих пор есть частный сектор. Для Москвы это просто «вау»! Частный сектор тут двух видов.

Во-первых, здесь сохранились остатки деревни Жулебино. Эти домики можно найти на границе с Люберцами, в Люберецких проездах. На улице Моршанская как будто заканчивается Москва и начинается дачное Подмосковье – совсем другая атмосфера. Домиков несколько десятков, есть ухоженные, есть полузаброшенные. В некоторых, кажется, сделали склады или что-то по-тихому производят. Еще где-то там есть настоящая колонка, причем работающая, это круто!

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Второй тип частного жилья в Жулебине – это коттеджи на Привольной улице. Когда-то они были однотипными, но после неоднократно перестраивались владельцами.

Это нереально круто – жить в Москве в частном коттедже, иметь настоящий лес под окном!

Эта небольшая коттеджная часть улицы выглядит очень симпатично, прямо как американский квартал с малоэтажной застройкой. Не представляю, сколько может стоить такой коттедж».

Борьба за Жулебинский лес

Наталья, 67 лет, пенсионер:

«Мы часто гуляем в Жулебинском лесу, здесь сделали очень удобные дорожки для прогулок. Но это все-таки лес. Мнения жителей района разделились: кто-то хочет, чтобы наш лес продолжали благоустраивать, сделали сцену, где проводили бы концерты, может быть, даже аттракционы, кафе. То есть превратили бы в классический парк отдыха.

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© сайт мэра Москвы

Другая часть за то, чтобы лес оставался лесом, и благоустройство было минимальным. Я, наверное, с теми, кто за лес. Кому надо в парк – Кузьминский парк недалеко».

Марк Темников, 37 лет, блогер:

«Жулебинский лес великолепен, его можно назвать последним осколком великих московских лесов, которые небольшими вкраплениями разбросаны по городу. По размерам он сравнительно небольшой, но очень живописный.

© страница Марка Темникова в социальной сети "ВКонтакте"

Гуляя по лесу, то и дело натыкаешься на какие-то непонятные объекты, следы костров, которые оставили любители шашлыков. Есть здесь определенный контингент, которому все равно, что Жулебинский лес имеет статус особо охраняемой природной территории. Очень хочется, чтобы в лесу не было видно следов вмешательства человека. Чтобы живущие в бешеном ритме мегаполиса могли приходить сюда, наслаждаться свежим воздухом и природой».

Роллеркей и странная цифровизация

Екатерина, 32 года, кондитер в декрете:

«Я давно вожу детей в бассейн «Парус». Долгое время это был единственный бассейн в районе. Какое-то время посетителей было ну очень много, соответственно, грязь и нервный персонал. Люди жаловались. Но в последние годы все вроде бы наладилось. В Жулебине появился еще один бассейн, и народ по ним равномерно распределился. В «Парусе» был ремонт, стало чисто, уютненько. Многие жалуются, что вода сильно хлорированная и прохладная, но нам нормально. Еще в «Парусе» хороший тренажерный зал и спортивные секции для детей.

Напротив «Паруса» есть интересная спортивная точка – площадка для занятия роллер-хоккеем, или роллеркеем. Не в каждом районе есть своя команда по роллеркею, а в Жулебине – есть, называется «Стрела». В теплое время года проходят тренировки на роликах, зимой – на льду. Все желающие могут посмотреть и поболеть за своих, когда проводятся соревнования. Летом «хоккеисты» на роликах выглядят эффектно!

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Школ в Жулебине достаточно, выбор есть, хотя всегда найдутся замороченные мамы, готовые возить первоклассников на другой конец Москвы. Знаю, что некоторые предпочитают школы в соседних районах, в Кузьминках или в Люблине, и возят детей туда. Жулебинские школы примерно одного, среднего уровня, где-то посильнее «началка», где-то – гимназические классы. Есть одна школа с английским «уклоном» №1359, многие стремятся именно туда, а другие ругают.

Детсадов тоже много разных, есть специализированные – логопедические, ортопедические, практически все с бассейнами.

Со временем некоторые буквы перестали светиться, и Жулебино превратилось в «Жул».

В районе Выхино-Жулебино находится очень престижный вуз – Государственный университет управления, также неплохой Московский гуманитарный университет, здесь учились многие мои знакомые. В районе Кузьминок – ветеринарная академия имени К. И. Скрябина.

Еще один вопрос, который волнует переезжающих в район – это бесплатная медицина. Могу сказать, что у нас – как везде по Москве. С детской медициной – получше, педиатры хорошие, никогда не было проблем. Со взрослой – как повезет. Не очень радует тенденция, что сейчас на участках много приезжих врачей, некоторых даже сложно понять».

Сергей, 38 лет, бывший госслужащий:

«Еще при Лужкове префектура ЮВАО активно продвигала программу «Жулебино – цифровой район». Что это значило, жители района не очень понимали, но вроде как по внедрению новейших технологий во все сферы жизни мы были чуть ли не впереди планеты всей! Правда, лично я ничего такого не ощущал.

В те времена на одном из высотных домов даже установили огромную светящуюся надпись «Жулебино-цифровой район», которую было видно с МКАД. Особенно эффектно она горела в сумерках.

Помню, как мы с друзьями прикалывались над этим всем. Не знаю, насколько продвинуто в цифровом плане Жулебино сейчас. Но то, что район с каждым годом становится все лучше, это однозначно».

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