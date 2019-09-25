РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. Власти подмосковного Подольска добиваются признания застройщика микрорайона Красная горка ООО «ГлавГрадоСтрой» банкротом, судебное рассмотрение планируется на начало октября, нового инвестора смогут привлечь только после завершения процедуры банкротства, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Очередную встречу с жителями микрорайона Красная горка во Дворце творчества молодежи провели замглавы по строительному комплексу Петр Гапонов и председатель комитета по строительству и архитектуре округа Сергей Цаплинский. На встрече обсуждалось затянувшееся строительство корпусов 1А и 1Б дома №3 на улице Садовая, завершение строительства корпусов с 1 по 4 дома №55 на улице Колхозная и дальнейшая реализация договора о развитии застроенной территории в части завершения строительства котельной.

«Из-за неисполнения своих обязательств инвестором-застройщиком администрация Подольска подала в Арбитражный суд Московской области заявление о признании ООО «ГлавГрадоСтрой» банкротом, рассмотрение отложили на начало октября. Дальнейший алгоритм действий определят после вынесения судебного решения. В рамках судебного разбирательства привлечение застройщиком ООО «ГлавГрадоСтрой» нового инвестора невозможно по причине ареста всех активов компании», – говорится в сообщении.

Привлечение нового инвестора возможно только после выхода конкурсного управляющего для формирования конкурсной массы и определения стоимости достройки жилых домов.

Власти Подольска для защиты прав граждан, вложивших свои средства в строительство жилых домов, регулярно проводят встречи с инициативной группой граждан-соинвесторов не только в стенах администрации, но и в министерстве жилищной политики Московской области с целью проработки алгоритма дальнейших действий и возобновления строительства на проблемных объектах.