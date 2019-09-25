РИАМО – 25 сен. В лесах Подмосковья повторно зацвели травы, так, в Аверкиевском участковом лесничестве появились ромашки, тысячелистник и люпин, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В напряженном ритме рабочих будней мы часто не успеваем разглядеть всю прелесть подмосковной природы. А сейчас, в конце сентября, когда на улице вместо бабьего лета стоит октябрьская погода, на лугах повторно цветут травы. Так, в Аверкиевском участковом лесничестве зафиксированы вновь цветущие поповник, в народе называемый ромашкой, тысячелистник и люпин», – отмечается в сообщении.

Эксперты говорят, что такое явление, как вторичное цветение растений вне привычных сроков, не редкость.

«Оно весьма часто отмечается в конце лета или осенью, когда имело место резкое похолодание, а потом устанавливается теплая погода, напоминающая весну. Холодные дни служат стимулятором яровизации, а последующее повышение температуры приводит к повторной индукции цветения», – дополняется в материале.