РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 сен. Представители общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» в рамках акции «Гражданский мониторинг» проверили отделения по вопросам миграции на доступность и качество предоставления госуслуг населению, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Председатель общественного совета Сергей Яковлев посетил с проверкой миграционные пункты на территории обслуживания МУ МВД.

«Сотрудники миграционных пунктов разъяснили общественникам порядок предоставления государственных услуг, рассказали, что главным преимуществом получения услуг в электронном виде является сокращение времени, возможность получить госуслугу в удобное время из любой точки нахождения посредством сети Интернет», – говорится в сообщении.

Представители общественности проверили актуальность информации, размещенной на стендах, пообщались с гражданами, пришедшими на прием для получения паспортов.

По итогам проверок общественники отметили высокий уровень профессионализма сотрудников, оказывающих гражданам госуслуги, а также подчеркнули, что на стендах в полном объеме отражена вся необходимая информация.