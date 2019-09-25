РИАМО – 25 сен. Телеведущая Ксения Собчак и певица Светлана Лобода поспорили о влиянии беременности на женский организм, так, Лобода рассказала, что во время беременности выглядит «очень классно», сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Собчак взяла интервью у Лободы. Певица рассказала, что не боится старости и видит себя в будущем матерью большого семейства.

«Однако телеведущая напомнила собеседнице, что именно частые роды губят женский организм и приближают старость. Певица с ней не согласилась», – отмечается в сообщении.

Лобода дополнила, что молодеет после родов. Собчак в ответ обвинила артистку во лжи.

«У меня выпали все волосы, посыпались все зубы, как человек, который пережил радиацию. Я еле-еле прихожу в себя», – поделилась телеведущая.

Лобода же ответила, что многие женщины пережили другой опыт. Певица рассказала, что стала лучше выглядеть благодаря беременности.

«Во время беременности я выгляжу очень классно. Если я сравниваю свои фотографии «до» и «после», я понимаю, что с каждой беременностью я все лучше», – рассказала певица.

Ранее Лобода впервые призналась в отношениях с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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