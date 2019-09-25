РИАМО – 25 сен. При отлове и кольцевании птиц 21 сентября на Звенигородской биологической станции имени С.Н. Скадовского, МГУ имени М.В. Ломоносова впервые была поймана синехвостка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Это новый вид птиц фауны Московской области. До этого ее никто здесь не то что не ловил, а даже не видел. Это мелкая (мельче воробья - ред.) птица с синими надхвостьем и хвостом. Синехвостка населяет тайгу от Кольского полуострова до Камчатки, Сахалина и Курильских островов. На севере европейской части России очень редка и известна из немногих пунктов», – отметил старший научный сотрудник Звенигородской биологической станции имени С. Н. Скадовского, МГУ имени Ломоносова Вадим Гаврилов.

Звенигородская биостанция МГУ – ботанический и зоологический государственный природный заказник регионального значения, созданный на территории Одинцовского городского округа Московской области в 1981 году.

Более века она служит полевым стационаром для многих ученых – сотрудников биофака МГУ и уникальной базой для проведения студенческих полевых практик.