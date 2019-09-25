РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. Застройщик ООО «Диском» планирует возобновить строительство многоквартирного дома на улице Садовая в микрорайоне Красная горка с помощью нового инвестора, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Очередную встречу с жителями микрорайона Красная горка во Дворце творчества молодежи провели замглавы по строительному комплексу Петр Гапонов и председатель комитета по строительству и архитектуре округа Сергей Цаплинский.

«Участниками встречи был затронут вопрос завершения строительства застройщиком ООО «Диском» многоквартирного дома №14 на улице Садовая. По информации застройщика, в ближайшее время новый инвестор ООО «Куб Инвест» планирует возобновить строительство многоквартирного дома», – говорится в сообщении.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных домов, а также построить детский сад, пристройку к школе №11, поликлинику и котельную. Однако в настоящее время возникла проблема со строительством объектов.

Администрация Подольска ежемесячно проводит встречи с жителями микрорайона и застройщиками, на которых рассказывает, как обстоят дела с решением проблем по долгостроям.