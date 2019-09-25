РИАМО - 25 сен. Москвичи смогут посетить презентацию книги Екатерины Соболь «Анима. Серебряный ястреб» в торгово-развлекательном центре «Европейский» 29 сентября, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

«29 сентября в 15:00 в «Читай-город» (ТРЦ «Европейский») состоится презентация книги Екатерины Соболь «Анима. Серебряный ястреб». Это продолжение знаменитого цикла про золотые земли и племена ястребов и золотых магов», – отмечается в сообщении.

На встрече у всех читателей будет возможность задать свой вопрос автору «Анимы» и «Дарителей», купить книгу и взять автограф.

Вход на мероприятие свободный.