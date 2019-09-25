РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. По данным на вечер среды в подмосковном Красногорске тепло получают 96% многоквартирных жилых домов, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«По состоянию на 18:00 25 сентября в нашем округе теплом обеспечены все 52 детских сада, 33 из 34 школ, 96% поликлиник и больниц, 96% жилых домов. Из 1497 домов отопление на сейчас отсутствует в 53 многоквартирных домах», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что единственная школа, где до сих пор нет тепла – школа №3, причиной стала авария на теплотрассе.

«Дали поручение устранить (аварию – ред.) в течение трех часов, чтобы уже завтра дети пришли в теплые классы. Сегодня в школе всех обеспечивали горячим чаем, а в начальной школе сократили уроки», – добавила глава округа.

По ее словам, с начала отопительного сезона, 20 сентября, администрация обработала больше 400 обращений жителей через соцсети и службу ЕДДС.

«Каждая заявка взята на контроль. Идет устранение завоздушивания системы отопления в жилых домах в Нахабине, Черневе, микрорайоне Южный», – подчеркнула Хаймурзина.

С адресным графиком подключения проблемных объектов к отоплению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Красногорска.

«К пятнице, 27 сентября, отопительная система должна заработать в бесперебойном режиме. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме до тех пор, пока в каждом доме не будет тепло», – заключила Хаймурзина.