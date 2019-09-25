РИАМО – 25 сен. Территориальное управление Большие Вяземы Одинцовского городского округа исполнило предписание Минэкологии о ликвидации нарушений правил обращения с отходами, допущенное в поселке, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее, в ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что компания «Просервис» по договору с МБУ «Комбинат по благоустройству и ресурсоснабжающему хозяйству» произвела отсыпку земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

«В нарушение природоохранного законодательства участок отсыпался строительными отходами – боем кирпича и бетона. Часть отходов была размещена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Малая Вяземка», – отмечается в сообщении.

Минэкологии предписало ликвидировать незаконную свалку и восстановить водоток реки.

Требования ведомства исполнены: отходы вывезены на места законного размещения, русло Малой Вяземки приведено в первоначальное состояние.