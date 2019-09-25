РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. В подмосковных Люберцах более 500 человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО на стадионе «Торпедо», говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета городского округа.

В среду на стадионе «Торпедо» комитет по физической культуре и спорту Люберец провел сдачу нормативов ВФСК «ГТО».

«В мероприятии приняли участие более 500 человек. Организаторы мероприятия постарались сделать его максимально насыщенным», – говорится в сообщении.

Пришедшим было предложено сдать нормативы по бегу на 30, 60, 100, 2000 и 3000 метров, стрельбе из электронного оружия, метанию гранаты на 700 и 500 граммов, прыжкам, а также другим видам испытаний.