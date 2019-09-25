РИАМО – 25 сен. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ упомянул о том, что снижение инфляции в стране отчасти объясняется «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей, сообщает РИА Новости.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, выступая с докладом, подчеркнул, что в начале октября инфляция будет ниже 4% от целевого значения, к концу году понизится до 3,6%, а в первом квартале 2020-го перейдет черту в 3%. Орешкин разъяснил, что понижение происходит быстрее, чем ожидалось.

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко «подкрутил» макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей», – сказал Путин.

Но глава Минэкономразвития России отметил, что ситуация «на самом деле не совсем такая».

«Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что вас перебил», – дополнил президент России.

Прогноз Минэкономразвития России по росту цен на товары и услуги на текущий год в августе снизился до 3,8%.

А в начале сентября в ведомстве рассказали, что в этом году инфляция составит 3,6-3,8%.

Орешкин не раз публично говорил о том, что по итогам года инфляция окажется ниже 4%.