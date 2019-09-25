РИАМО - 25 сен. На северо-западе Москвы завершили строительство храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца в столичном районе Тушино, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики города.

Построен храм на берегу Химкинского водохранилища по адресу: улица Лодочная, напротив владения 31.

«Проект храмового комплекса разрабатывался под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта. Строительство велось в лучших традициях древнерусского зодчества», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На сегодняшний день все строительные работы завершены – главный храм увенчан центральным куполом с освященным крестом. Белоснежные фасады здания декорированы лепниной в стиле древнерусской Владимирской школы и фасадной плиткой с декоративными узорами. При отделке специалисты использовали орнаменты интерьера и экстерьера, стилизованные под конец XIV века. В декоре храма просматривается символика корабелов.

«В общей сложности на строительство храмового комплекса ушло три года. Строился храм в рамках программы по строительству православных храмов в столице», – уточнил Левкин.

Также полностью готов дом-притча, по размерам не уступающий храму. В нем разместились актовый зал и помещения для Воскресной школы, где проходят различные кружки и секции для детей.

В ходе инспекционного объезда депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, рассказал о том, что по окончании общестроительных работ начнется благоустройство прихрамовой территории для того, чтобы храм был готов к Великому освящению.

Он отметил, что в ближайшие два года в планы входит благоустройство прибрежной территории, располагающейся вдоль канала Москвы-реки, благодаря чему получится комфортная рекреационная зона, которая станет центром притяжения для жителей всего округа. Сейчас здесь построен спортивный комплекс, стадион, оздоровительный клуб с бассейном.