РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска 28 и 29 сентября пройдет окружной этап всероссийского хорового фестиваля взрослых и детских хоровых коллективов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В культурно-просветительском центре «Дубровицы» 28 и 29 сентября с 12:00 до 17:00 будет проходить окружной этап всероссийского хорового фестиваля взрослых и детских хоровых коллективов. Так, в первый день фестиваля в 12:00 пройдет торжественное открытие фестиваля, который продолжится выступлением 13-ти взрослых коллективов из Москвы, Тверской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Ярославской, Московской областей», – говорится в сообщении.

Во второй день фестиваля, 29 сентября, выступят 14 детских хоровых коллективов из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Тамбовской, Ивановской, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Ярославской областей. Всего в окружном этапе фестиваля примут участие около 450 человек из взрослых хоровых коллективов и около 600 – из детских.

Награждение участников дипломами победителей и лауреатов фестиваля будет проходить 28 и 29 сентября в 15:50. Вход на мероприятие будет бесплатным.