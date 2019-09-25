РИАМО - 25 сен. В официальном приложении московского аэропорта Домодедово появились интерактивные 3D-карты с функцией построения маршрута в аэровокзале, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

На картах отражены все уровни терминала, расположение кафе, ресторанов и магазинов, а также стоек информации и регистрации, гейтов и входных групп.

«Сервис позволит пассажирам проложить маршрут по территории аэропортового комплекса. Например, от парковки до стойки регистрации и далее до выхода на посадку. Также сервис показывает локации парковок, детальную схему привокзальной площади и территории аэропорта», – говорится в сообщении.

Кроме того, мобильное приложение позволяет отслеживать статус конкретного рейса через push-уведомления, посмотреть расписание движения общественного транспорт, а также проверить запрет на выезд из страны.

Сервис с расширенным функционалом уже доступен на операционных системах iOS и Android. В будущем Домодедово планирует запустить 3D-карты на сайте аэропорта.