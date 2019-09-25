РИАМО – 25 сен. В рамках реализации программы ремонта территорий социально-значимых объектов в Коломенском городском округе завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на территории девяти медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Коломне завершили ремонт социально-значимых территорий. Общая площадь ремонта составила свыше 33 тысяч квадратных метров, где заменили старое покрытие, бортовые камни и отрегулировали высотное положение люков колодцев. Всего на сегодняшний день асфальтобетонное покрытие заменили на территориях более 70 медицинских учреждений», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожные службы заменили свыше 22 тысяч квадратных метров покрытия у Коломенской центральной районной городской больницы на улице Октябрьской Революции. На территории расположен больничный городок: центральный корпус больницы, терапевтическое и хирургическое отделения, роддом и морг.

У Центральной больницы на улице Речная, где находится Коломенский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, заменили более 3 тысяч квадратных метров асфальта.

Новое покрытие площадью порядка 3 тысяч квадратных метров уложили в проезде Чкалова: на территории станции скорой помощи и травмпункта, а также кожно-венерологического отделения, женской консультации и детской поликлиники на улице Весенней.

В селах Федосьино, Непецино и поселках Пески, Радужный отремонтировали территории взрослых и детских поликлинических отделений общей площадью свыше 4 тысячи квадратных метров. Всего в этом году планируется отремонтировать 180 территорий социально-значимых объектов.