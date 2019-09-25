РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. В подмосковных Люберцах к началу отопительного сезона подготовили свыше 700 тонн резервного топлива для котельных, сообщила начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Светлана Лобынцева.

В среду во Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом», в ходе которого обсудили итоги подготовки к отопительному сезону и задачи на 2020 год.

«В течение летнего периода в городском округе Люберцы был создан запас резервного топлива для котельных в объеме 716,4 тонны – это 100% от требуемого количества, а также неснижаемый аварийный запас материально-технических средств. Эксплуатационный персонал во всех теплоснабжающих организациях обучен, проведена необходимая проверка знаний, и все работники допущены к самостоятельной работе», – сказала Лобынцева.

По ее словам, в Люберцах также укомплектовали требуемым оборудованием ремонтно-восстановительные бригады для устранения последствий возможных аварий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, перед началом отопительного сезона провели смотр готовности аварийно-восстановительных служб жилищных и коммунальных предприятий округа.

«В настоящее время в округе организована круглосуточная работа аварийно-диспетчерских служб», – заключила Лобынцева.