РИАМО - 25 сен. Скончался актер Серпуховского музыкально-драматического театра Рамиль Азимов, прощание с ним прошло в среду, сообщается на сайте театра.

«Двадцать четвертого сентября на 41-м году оборвалась короткая, но очень яркая жизнь любимого сотнями зрителей актера Серпуховского музыкально-драматического театра Рамиля Азимова. В лице Рамиля театр потерял ведущего артиста, коллегу, друга, а семья – любящего мужа и отца троих маленьких детей», – говорится в сообщении.

Азимов родился 8 декабря 1978 года в Баку, где и начал свою карьеру. В 2005 году Азимов присоединился к труппе Серпуховского музыкально-драматического театра.

Азимов также играл в кино. Он снялся в фильмах «Канун весны» (Польша), «Зов» (Баку), «Этот безумный мир» (Баку), «Презумпция согласия» (Москва). За роль в фильме «Канун весны» в 2001 году получил приз кинофестиваля в Берлине за лучшую мужскую роль второго плана.

В Серпуховском музыкально-драматическом театре Азимов режиссировал спектакль «Али-Баба и тайна заколдованной пещеры». Он также был одним из руководителей театральной студии «Для жизни и сцены».

«Два последних года Рамиль боролся со страшным заболеванием. Диагноз врачей прозвучал как гром среди ясного неба, когда он был на взлете своей карьеры и личной жизни. Но Рамиль твердо пообещал всем, кто его любит, вернуться. Операции, курсы химиотерапии, тяжелые осложнения не сломили мужественного человека. Он вышел на сцену в прошлом сезоне и отыграл череду блестящих ролей», – добавляется в сообщении.

Прощание с Азимовым состоялось в среду на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Затем по последнему желанию актера его тело перевезут на родину – в город Баку.