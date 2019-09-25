РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. Жители дома на улице Электрификации в Люберцах пожаловались на чрезмерный перерасход тепла, по данному факту проведут проверку, сообщила начальник управления ЖКХ горокруга Светлана Лобынцева.

В среду во Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом», в ходе которого обсудили итоги подготовки к отопительному сезону и задачи на 2020 год. Старший дома №35 по улице Электрификации пожаловался на большой перерасход тепла и большие счета за услугу. В частности, он изъявил желание присутствовать при снятии показаний общедомового счетчика.

«Вы можете присутствовать на снятии показаний в составе комиссии. «ЛГЖТ» ежемесячно снимают показания и передают в теплосети. Вам нужно подойти в ЖЭУ, они предоставят информацию о показаниях счетчика, возможно, придется делать перерасчет. Надо разобраться в этом случае и все проверить», – сказала Лобынцева.

Как отметил представитель компании «ЛГЖТ», которая управляет данным домом, все показания передаются централизованно.

«Это подконтрольный вопрос, все переданные данные строго проверяются», – заключил он.