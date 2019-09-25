РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. На конференции в Федеральном научном центре животноводства – ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске выступили иностранные ученые, они представили свои доклады в сфере генетики и биотехнологии в животноводстве, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду в Федеральном научном центре животноводства – ВИЖ имени академика Эрнста в поселке Дубровицы прошла Международная научная конференция «Современные достижения и проблемы генетики и биотехнологии в животноводстве», посвященная 90-летию академика Эрнста и 90-летию со дня основания ВИЖ.

«В рамках конференции была осуществлена работа по двум секциям – «Геномные и постгеномные биотехнологии» и «Клеточные, биоинженерные и репродуктивные технологии». В ходе встречи с докладами выступили член Немецкой академии наук «Леопольдина» профессор Брем Готтфрид, доктор сельскохозяйственных наук, член Китайской академии наук Лушен Хуан, профессор по специальности «Биология развития» в университете штата Юта (США) Ирина Полежаева», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации Подольска по развитию территорий Сергей Иванов, академик РАН и директор ВИЖ Наталия Зиновьева, первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников. Иванов вручил Зиновьевой приветственный адрес главы муниципалитета и сувениры на память о Подольске.

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности института являются проведение исследований по разведению и генетике животных, изучение экологических проблем животноводства, повышение качества и сертификации продукции в данной области.

Структура института включает 12 научных подразделений, среди которых лаборатории микробиологии, генетических ресурсов животных, химико-аналитических исследований, экспериментальной биологии и другие. На его благо работает 216 человек, из которых 167 – исполнители научных исследований и разработок. Ученые института являются соавторами 20 заводских и породных типов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота, свиней и овец.

Работа международной научной конференции продлится до 30 сентября по адресу: Дворцовый корпус ВИЖ имени Эрнста, поселка Дубровицы, дом №30. Мероприятие организовано при финансовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ и Российского фонда фундаментальных исследований.