РИАМО – 25 сен. В вечерний час пик в среду на улицах Москвы образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые большие заторы, традиционно, наблюдаются в центре мегаполиса. Так, скорость движения в районе Якиманка составляет 3 километра в час. В Таганском районе столице скорость движения потока составляет 15 километров в час.

Кроме того, водители рискуют потерять много времени на Третьем транспортном, Садовом кольцах.

Заторы есть и на Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском шоссе, Большой Академической улице, Алтуфьевском шоссе, улице Бориса Галушкина, в Ростокинском проезде.

По прогнозу сервиса, ситуация немного улучшится к 20 часам – до шести баллов, к 21 часу – до четырех баллов. Дороги будут свободны с 22 часов.