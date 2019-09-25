РИАМО - 25 сен. Полицейский пострадал от рук неадекватного мужчины в Москве, который распылил перед правоохранителями газовый баллончик, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию поступило сообщение о том, что на Ленинском проспекте в одном из магазинов мужчина ведет себя неадекватно. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, но мужчина уже покинул магазин. В кратчайшие сроки была установлена личность злоумышленника.

«При попытке задержания мужчины по месту жительства он открыл дверь, распылил в сторону сотрудников содержимое из газового баллончика и закрылся в квартире. От действий мужчины пострадал один из сотрудников полиции, который обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы», - говорится в материале.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.