РИАМО - 25 сен. К созданию национальной системы управления данными (НСУД) подключилась Московская область, регион будет работать вместе с федеральными министерствами и ведомствами, выступая центром компетенций и координатором во взаимодействии с органами местного самоуправления, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

«Концепция создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД) разработана в целях реализации мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». С 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года проходит эксперимент по апробации основных подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых органами государственной власти», - говорится в сообщении.

Участие в министерстве принимает масса федеральных ведомств, в том числе ЦИК, МВД, ФНС, Минкомсвязь, Минфин, Минэкономразвития, Росреестр, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд, Центробанк и другие, а также кредитные организации, страховые агентства и высшие исполнительные органы власти субъектов РФ.

На данный момент информационные ресурсы обследуют в Мингосуправления, специалисты исключают пересекающиеся статистические формы. Работы в этой области завершатся в конце сентября. Затем будет определен реестр объектов статистического наблюдения, а также сформирован единый паспорт муниципального образования на основе анализа государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

В перспектив НСУД будет объединять разрозненные сведения от разных информресурсов, что позволит контролировать актуальность и непротиворечивость данных, представляемых разными ведомствами. Ожидается, что система заработает на полную уже в 2022 году.