РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. Отопительный сезон в двух многоквартирных домах в подмосковном Красногорске начнется 26 сентября, задержка связана с работами по капремонту внутридомовых инженерных систем, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы администрации округа.

Ранее местный житель сообщил в паблике «Типичный Красногорск» в соцсети «ВКонтакте», что в доме №2 по улице Советская до сих пор холодные батареи. Он также разместил фотографию объявления, в котором УК «ДЭЗ» уведомляет жильцов, что подключение отопления будет осуществлено после проведения фондом капитального ремонта работ по замене радиаторов отопления.

«В двух многоквартирных домах – №2 на улице Советская и №21 на улице Кирова – не завершены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. Срок подачи тепла – 26 сентября», – сказал сотрудник.

Отопительный сезон в Красногорске стартовал 20 сентября. Первыми тепло получили объекты социальной сферы. Жилые многоквартирные дома подключают к отоплению по мере готовности.