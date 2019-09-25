РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. В подмосковных Люберцах продолжается реализация программы «Чистая вода», актуализированную схему подготовки к переходу на московскую воду разместят на сайте администрации муниципалитета после 10 октября, сообщила начальник управления ЖКХ Люберец Светлана Лобынцева.

В среду во дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом». В ходе него обсудили итоги подготовки к отопительному сезону и задачи на 2020 год, после жители смогли задать вопросы. Один из них касался перехода на московскую воду. В частности, житель дома на Октябрьском проспекте пожаловался на ржавую воду из-под крана.

«Это государственная программа. В ее рамках должна быть интеграция с «Мосводоканалом». С министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области прорабатывается вопрос об увеличении подачи московской воды в Люберцы. Актулизированную схему разместим после 10 октября на сайте администрации – люберцы.рф», – сказала Лобынцева.

По ее словам, после внедрения программы качество воды в Люберцах повысится.