РИАМО - 25 сен. В поселке ПМК-8 городского округа Клин начала работать котельная, ранее вместо нее работала старая котельная, отапливаемая дровами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«54 человека - это наши жители, нашего городского округа. Они были заложниками ситуации, когда предприятие продало эти земли со зданиями, несмотря на то, что здесь живут люди. Продали частным лицам, которые не вкладывались не то что в модернизацию, а в поддержание существующих коммуникаций: водопровод, систему отопления», - рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она отметила, что ситуация дошла до крайности, когда обрушилась старая котельная, отапливавшая дом.

«Это была единственная котельная в округе, которая отапливалась дровами. И она не была муниципальной. В этом году мы, пройдя все судебные инстанции, вернули этот дом и котельную в муниципалитет. И мы запустили новую модульную котельную. Это дает уверенность, что этот отопительный сезон пройдет для жителей без сбоев, в тепле и комфорте», - добавила Сокольская.

Это первая подобная пеллетная котельная, отапливаемая древесными гранулами — экологически нейтральным топливом, которое получают из отходов деревообрабатывающей промышленности. Новая котельная довольна экономичная и экологичная.

В будущем в поселке намерены возвести стационарную котельную. На данный момент прорабатывается вопрос его подключения к магистральному газопроводу.