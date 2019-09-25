РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. По состоянию на вечер среды отопление включили в 90% жилого фонда Люберец, также тепло подали во все объекты социальной сферы округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«90% жилого фонда к теплу уже подключено. Теплоснабжающие организации переведены на круглосуточный график работы», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что подача тепла в жилые дома идет согласно графику. С ним можно ознакомиться на сайте Люберцы.рф, а также на информационных досках в подъездах.

Через свои аккаунты в социальных сетях Ружицкий призвал жителей округа в оперативном режиме сообщать ему на электронную почту glava@lubreg.ru о замечаниях по вопросу подачи тепла.