РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. Сотрудники ГИБДД Люберец вместе со школьниками в среду на пешеходной экскурсии разобрали опасные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах по пути в школу, говорится в сообщении пресс-службы БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках проходящей недели безопасности дорожного движения в Единый день БДД в целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном движении сотрудники ГИБДД провели для школьников МОУ «Гимназия №5» Люберец пешеходную экскурсию «Безопасный маршрут».

«В ходе экскурсии ребята вместе инспектором ГИБДД сначала детально изучили схему безопасного маршрута в школу, размещенную в здании гимназии, а затем проследовали к проезжей части, расположенной вблизи образовательной организации, где в условиях реального дорожного движения разобрали возникающие дорожные ситуации», – говорится в сообщении.

Дети увлеченно участвовали в беседе, рассказывали, о чем говорят дорожные знаки и сигналы светофора, научились безопасно переходить проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также сотрудник ГИБДД напомнил ребятам о том, как важно не использовать при переходе дороги сотовые телефоны, плееры и рассказал об особенностях перехода проезжей части в осенний период, о капюшонах и зонтах, ограничивающих видимость при переходе и о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

На примере припаркованной автомашины разобрали «дорожные ловушки», встречающиеся на пути юных участников дорожного движения и узнали места, где опасно переходить проезжую часть.

В конце мероприятия ребята поделились своими впечатлениями о проведенной встрече и пообещали, что будут всегда соблюдать правила дорожного движения. В подарок от администрации горокруга они получили световозвращающие рюкзачки.