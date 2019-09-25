РИАМО - 25 сен. В военном комиссариате Московской области 9 октября в связи с началом осеннего призыва граждан на военную службу состоится горячая линия и пресс-конференция.

«9 октября с 11:00 до 12:00 редакция газеты «Ежедневные новости Подмосковья» и военный комиссар Московской области проводят горячую линию для жителей Подмосковья по вопросам осеннего призыва», – отмечается в материале.

На все интересующие вопросы по осеннему призыву также ответят другие должностные лица военного комиссариата по телефонам: 8(495)332-70-60, 8(495)332-70-62.

Горячая линия и пресс-конференция состоятся в конференц-зале военного комиссариата Московской области по адресу: Москва, улица Малая Юшуньская, дом 1, корпус 2 (станция метро «Севастопольская»).

Весенний призыв проводился в 83 субъектах Российской Федерации. За последние 5 лет количество граждан, уклонившихся от призыва на военную службу в стране сократилось с 6157 (осень 2014 года) до 1613 человек (осень 2018 года).