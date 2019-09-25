РИАМО - 25 сен. В министерстве благоустройства Подмосковья подвели итоги благоустройства в 10 округах в 2019 году, так, в Молодежном благоустроили территории при въезде в город, а в Калининце в Наро-Фоминском округе появились пешеходная зона, детская площадка, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Молодежный. Территории при въезде в город (0,7 гектара). Благоустроена территория перед КПП с организацией новых парковочных мест и оформлением въездной группы, реконструкцией здания КПП. Создан новый городской мини-сквер с зоной тихого отдыха, и благоустроен сквер с мемориалом», — говорится в сообщении.

В Звездном городке завершили благоустройство Аллеи героев. Здесь появилась освещенная велопешеходная дорожка, экопарковка за Домом космонавтов. В центральной части городка у гостиницы «Орбита» будет установлена большая детская площадка с современной канатной конструкцией, заменено плиточное покрытие, установлены современные лавочки. Далее в направлении Леонихи будет расположена площадка с батутами и рокарием.

От КПП-3 будет выполнена лесная тропа из деревянного настила, на ней появится танцевальная площадка с лавочками. Все благоустроенные зоны свяжет единая велодорожная сеть.

В Домодедове в этом году завершили благоустройство сквера и прилегающих территорий, расположенных на пересечении улицы Коломийца и Каширского шоссе.

«Основной идеей благоустройства является создание удобного общественного пространства, включающего организованные транспортные и пешеходные коммуникации и рекреационные зоны, с размещением объектов, которые будут являться центрами притяжения для местного населения», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В Шаховской почти завершили благоустройство пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку и улицы Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева. На площади перед администрацией организованы места для спокойного отдыха с устройством лавок, урн и освещения. Вокзальная площадь реорганизована таким образом, чтоб освободить ее от автомобилей. Здесь скоро появится навес.

В Солнечногорске завершили работы второго этапа по благоустройству набережной озера Сенеж, площадь обновлений составляет 2,6 гектара. Здесь проложены велосипедные и пешеходные дорожки, установлено освещение. На набережной уже обустроены пирсы, часть из которых полностью предназначена для рыбаков. С целью безопасности на набережной установлены видеонаблюдение, домики для охраны.

В этом году в Королеве благоустроили территорию сквера Покорителей космоса до стадиона «Вымпел». Здесь установлена входная группа, вдоль мощеных дорожек установлены скамейки, урны, уличное освещение, высажены липы. Также сделана архитектурно-художественная подсветка зданий.

В городском поселении Калининец в Наро-Фоминском округе появились пешеходная зона, детская площадка, покрытие из асфальтобетона и плитки, остановка общественного транспорта, стол для настольной игры в теннис, качели, скамейки, урны. Был восстановлен газон, проведены озеленение, освещение.

Кроме того, в округе завершили благоустройство парка «Мечта». На территории парка в рамках благоустройства появилась дополнительная площадка для спорта с тренажерами, расширена зона скейт-парка с организацией роллердрома. Также появилась танцевальная площадка.

В микрорайоне Ногинск-5 в Электростали завершили благоустройство общественного пространства. Здесь обустроена территория автобусной остановки с размещением остановочного павильона, устроены плиточные тротуары, благоустроена территория возле часовни архангела Михаила с мощением и размещением парковых скамеек, также благоустроена аллея возле ДК «Всеволодово».

В Чкаловском в Щелкове заменили мощение, опоры освещения, установили ограждение, современные малые архитектурные формы.

В городском парке Кашире заменили старую входную группу и установили еще одну со стороны Гвардейской улицы. В парке появились площадка для выгула собак, универсальная площадка (для тенниса, футбола и хоккея зимой), отремонтирован мост через овраг, и установлено дополнительное освещение.

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