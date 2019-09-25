РИАМО - 25 сен. На базе оздоровительного комплекса «Левково» Пушкинского городского округа открылся XXVII Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Мероприятие проводится министерством образования Подмосковья совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Слет продлится до 27 сентября.

«В слете принимают участие 50 команд – победителей муниципальных этапов слета из 49 городских округов. Общее количество участников составляет 200 человек», – отмечается в сообщении.

Основные цели слета: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, популяризация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Команда, занявшая первое место, будет представлять Московскую область на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020».