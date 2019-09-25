РИАМО – 25 сен. Нежилое помещение, расположенное в здании бывшего доходного дома Басманного товарищества в столице, сможет арендовать напрямую у города победитель электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Объект находится по адресу: Новая Басманная улица, дом 10, строение 1. Организатором торгов выступит департамент города Москвы по конкурентной политике. Так, аукционы за право аренды помещений в центре города традиционно вызывают большой интерес со стороны предпринимателей.

«По пять участников в среднем претендовали на нежилые помещения, расположенные в Центральном административном округе, с начала этого года. Лоты в этой локации чаще всего имеют хорошую транспортную доступность. Например, объект на Новой Басманной находится всего в 5-10 минутах ходьбы от станции метро «Красные ворота», рядом с садом имени Баумана, Казанским вокзалом и многими другими важными местами притяжения», – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его мнению, еще один момент, который может привлекать предпринимателей, – те истории, которые стоят за зданиями, расположенными в сердце столицы.

Дегтев добавил, что, например, выставленное на торги помещение площадью 80 квадратных метров занимает первый этаж в здании бывшего Доходного дома Московского басманного товарищества, выполненного в псевдоготическом стиле. В самом помещении проведены все необходимые инженерные коммуникации, выполнен ремонт.

Победитель электронного аукциона сможет арендовать посещение по начальной ставке 19,9 тысячи рублей за один квадратный метр.

Подать заявки на участие можно до 18 октября, а сам аукцион пройдет 24 октября.