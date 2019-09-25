РИАМО - 25 сен. Трехлетнюю девочку без сопровождения взрослых заметили на 1-й Брестской улице в Москве прохожие, они сообщили в полицию, в результате чего ребенка забрали в отделение, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ребенок покинул дошкольное учреждение и оказался на улице совсем один. Забравшие девочку полицейские, передали ее сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

«В ходе проверки полицейские установили, что трехлетнего ребенка в этот день впервые привели в детский сад. Во время сбора на прогулку девочка самостоятельно оделась и незаметно для воспитателей вышла на улицу. Увидев свой самокат, малышка взяла его и выехала за пределы территории детского сада», - говорится в сообщении.

Впоследствии стражи порядка передали девочку приехавшим в отделение родителям, а те выразили огромную благодарность полицейским за оперативную помощь.