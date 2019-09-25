РИАМО - 25 сен. Собственники земель в Подмосковье могут изменить вид разрешенного использования участка всего за семь рабочих дней, все из-за того, что в регионе оцифрованы и переведены в векторный формат все границы территориальных зон, устанавливаемые на картах правил землепользования и застройки (ПЗЗ), говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Для каждого муниципалитета и его жителя ПЗЗ является документом, определяющим, что и в каких объемах можно построить на земельном участке. В зависимости от своих намерений собственник земельного актива вправе изменить вид разрешенного использования земельного участка на другой - предусмотренный его территориальной зоной в ПЗЗ», - рассказал председатель Мособолархитектуры Владислав Гордиенко.

Для того, чтобы изменить категорию участка или вид использования земли достаточно обратиться в Росреестр. На данный момент между Росреестром и Мособлархитектурой налажено электронное межведомственное взаимодействие, в рамках которого они взаимно обмениваются сведениями.

Услуга крайне востребована у собственников земельных участков в Московской области. Только с начала 2019 года Мособлархитектурой подготовлено порядка 30 тысяч ответов на запросы Росреестра. При этом 80% этих запросов связаны с изменением вида разрешенного использования земельного участка, а остальные 20% - со сменой категории.