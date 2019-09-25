РИАМО – 25 сен. Завершилась модернизация лабораторно-диагностического отдела и участковой лечебницы Одинцовской ветеринарной станции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ветеринарная клиника в полном объеме оснащена необходимым специальным оборудованием и мебелью, предназначенными для осуществления безопасной деятельности при проведении диагностических работ», – заявил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Он дополнил, что уже получено санитарно-эпидемиологическое заключение и подтверждена лицензия на работу.

«Технические решения, осуществленные в процессе модернизации, позволяют сотрудникам своевременно, качественно, беспрерывно оказывать услуги по лечению животных, по диагностике различных заболеваний животных, осуществлять исследования мяса и мясных продуктов всех видов животных, молока и молочных продуктов, яиц, меда и другой пищевой продукции», – подчеркнул министр.