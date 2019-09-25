РИАМО - 25 сен. На железнодорожной станции Электроугли Московской железной дороги приостановили партию мороженой горбуши весом более 20 тонн, поступившей в адрес столичной компании в рефрижераторном контейнере со станции «Уссурийск», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В ходе проведения ветеринарного контроля установлено, что ветеринарное свидетельство, оформленное в ФГИС «Меркурий», находится в статусе «погашено», что свидетельствует о завершении процедуры перемещения товара и является нарушением», – отмечается в сообщении.

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы данной продукции для проведения лабораторных исследований в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры на микробиологические и химико-токсикологические показатели безопасности.

Из-за выявленных нарушений перемещение груза было приостановлено до предоставления грузополучателем ветеринарного сопроводительного документа, оформленного в ФГИС «Меркурий» и находящегося в статусе «оформлен», а также возбуждении административного дела.