РИАМО - 25 сен. Свыше 500 подмосковных детей посетят благотворительный спектакль фонда «Линия сердца» в столичном Театре на Таганке, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

26 сентября Театр на Таганке станет центром «Мира настоящей доброты» – так называется серия благотворительных мероприятий фонда «Линия сердца», которая стартует в этот день.

«При поддержке правительства Московской области более 500 детей из социально-незащищенных категорий получат возможность окунуться в волшебный мир театрального искусства, посетив знаменитый спектакль «Старая, старая сказка», – отмечается в сообщении.

Руководитель фонда Валентина Шумилова традиционно с особым трепетом создает мероприятие в первую очередь для детей-инвалидов, которые будут окружены заботой и вниманием волонтеров. С порога маленькие зрители шагнут в гостеприимные объятия мим-театра «МирЛиц», а актерский состав «Театра на Таганке» унесет ребят в невероятное путешествие по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена.

По окончании спектакля все дети получат подарки от благотворительного фонда «Линия сердца».