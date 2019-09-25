РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В Подольске сотрудники полиции задержали 34-летнего уроженца Республики Чувашия, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона в раздевалке логистической компании, где он работал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 24-летнего сотрудника логистической организации. Он сообщил, что неизвестный украл его мобильный телефон из шкафчика в раздевалке, причинив материальный ущерб в размере 17 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 34-летнего уроженца Республики Чувашия, являющегося сотрудником данной организации. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.