РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В подмосковном Подольске 1 октября стартует региональная кампания «Некуда спешить», в рамках нее водителям напомнят о недопустимости нарушений установленного скоростного режима, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения целенаправленной социальной информационно-пропагандистской кампании.

«В связи с этим на территории Московской области (в том числе и Подольска – ред.) с 1 октября по 1 ноября 2019 года будет проведена региональная социальная кампания «Некуда спешить», – сказал начальник ОГИБДД УМВД России по Подольску Юрий Черепянский.

Он отметил, что несмотря на общее снижение показателей ДТП с пострадавшими на фоне роста автопарка, цифры остаются высокими.

«На сегодняшний день в городском округе Подольск в автоавариях в зоне обслуживания ГИБДД с начала 2019 года погибли девять человек и 105 человек получили ранения различной степени тяжести», – добавил Черепянский.

Основной задачей кампании «Некуда спешить» является информирование автолюбителей о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости движения, донесение информации о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения.

В рамках кампании госавтоинспекторы напомнят участникам дорожного движения о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Полицейские проведут тематические акции, флешмобы на дорогах Подольска. Также профилактические мероприятия проведут в организациях, которые оказывают социально-значимые услуги, в автошколах и автотранспортных предприятиях, на парковках у торгово-развлекательных центров и на автозаправках.